Veel interesse voor werking Pasar 02u46 0 Foto Geert De Rycke

Er blijkt heel wat interesse voor de werking van Pasar Baasrode. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor alle medewerkers van Pasar Waas en Dender, mochten de organisatoren in Baasrode meer dan 150 bezoekers verwelkomen. Zij kregen onder andere een geleid bezoek aan de erfgoedsite Hof van Peene en het Scheepvaartmuseum aangeboden, naast een gezellig samenzijn. "We kijken bovendien aan tegen een erg druk jaar, dat bol staat van activiteiten", zegt voorzitter Karel De Cock. "Daarbij geven we ook graag een pluim aan alle medewerkers, die zich hiervoor inzetten als vrijwilligers."





(DND)