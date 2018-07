Vat met pek voor roofingwerken raakt overhit 03 juli 2018

02u40 0

De brandweer van Dendermonde moest gisterochtend rond 10.30 uur uitrukken voor een vat pek dat oververhit was geraakt. De brand ontstond in de Ringstraat in Grembergen. Het vat werd gebruikt om roofingwerken uit te voeren. Door de oververhitting dreigde er brand te ontstaan waardoor de werkmannen de hulpdiensten verwittigden. Er ontstond een lichte rookontwikkeling, maar de brandweer kon erger voorkomen. (KBD)