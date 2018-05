vanHaren Schoenen opent nieuwe winkel 18 mei 2018

De keten 'vanHaren Schoenen' heeft een nieuwe winkel in Dendermonde. De handelszaak is gevestigd aan de Mechelsesteenweg.





In een nieuw winkelcomplex neemt vanHaren 450 vierkante meter in, goed voor ruim 14.000 paar schoenen. vanHaren had eerder al vestigingen in Aalst, Tielt-Winge, Bredene, Brugge, Turnhout, Hasselt en Leuven. Nu hoort ook Dendermonde in het rijtje.





"Dit is een belangrijke stap voor vanHaren, in het kader van verdere expansie in België", zegt Krein Bons van vanHaren. "Naast reguliere stadswinkels opent vanHaren ook winkels in goed ontwikkelde baanwinkelcomplexen. De nieuwbouwlocatie aan de Mechelsesteenweg is voor ons ideaal. Het biedt ook voldoende parkeergelegenheid."





vanHaren beschikt in haar Dendermondse winkel over optimale klimaatbeheersing en is daarmee één van de meest energiezuinige retailers. (DND)