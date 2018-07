Vandalen verpesten start van speelplein Toeter 'S NACHTS TENTEN, ZWEMBADJES EN VLAGGEN VERNIELD NELE DOOMS

10 juli 2018

02u30 1 Dendermonde Vandalen zorgden voor een start in mineur bij Speelplein Toeter in Grembergen. Tijdens de nacht werden tenten, zwembadjes en vlaggen vernield. "Droevig", klinkt het. "Maar de opkomst van meer dan honderd kinderen op de eerste dag maakt veel goed."

Speelplein Toeter in Grembergen opende gisterenmiddag voor het eerst deze zomervakantie haar deuren. De werking is opnieuw te vinden op de terreinen van de gemeenteschool 't Kraaiennest aan de Rootjesweg. Toen de monitoren als eersten het terrein betraden in afwachting van de komst van de eerste kinderen, stelden ze baldadigheden vast.





"Het voorbije weekend hadden we nog veel werk verricht om het terrein klaar te maken", zegt Raf Delagaye, één van de verantwoordelijken van speelplein Toeter. "Maar tijdens de nacht sloegen vandalen toe. De tentjes die we opstelden, waar kinderen hun spullen kunnen onder bewaren of verkoeling zoeken in de schaduw, werden kapot gesneden met een mes. Eén van de tentjes is echt in flarden. Een zwembadje dat net gekocht was, werd ook vernield. En alle vlaggen werden los gesneden."





Voor de monitoren was het een droevige vaststelling. "Motiverend werkt dit alleszins niet", zegt Delagaye. "We vermoeden dat de vandalenstreken afkomstig zijn van jongeren die zich vervelen in de vakantie. We hebben dit jaar voor het eerst het speelplein uitgebouwd achteraan het schoolterrein omdat dit meer in het groen ligt en dus aangenamer is. Nadeel is natuurlijk dat deze plek meer uit het zicht ligt en mensen met slechte bedoelingen meer vrij spel hebben."





Extra bewaking

De verantwoordelijken van de speelpleinwerking trommelden de politie op en dienden klacht in tegen onbekenden. De lokale politie van Dendermonde zal de komende avonden en nachten extra patrouilleren. "We roepen omwonenden, onder andere in het Hagewijkpark, ook op om een extra oogje in het zeil te houden en zo voor meer sociale controle te zorgen", zegt Delagaye. "We hopen dat we zo de rest van de zomer gespaard blijven van onheil."





Succesvol begin

Ondanks de valse start spreken ze bij Toeter wel van een succesvol begin van de speelpleinwerking. Er daagden liefst 115 kinderen op. Zij merkten niets van de tegenslag en beleefden een leuke namiddag vol spel en plezier. "Ervaring leert dat dit aantal meestal nog oploopt naarmate de zomer vordert", zegt Delagaye. "Leuk is dat we heel wat bekende gezichtjes van voorbije zomer terugzien. Dat is een teken dat de kinderen het leuk vonden en nu opnieuw gaan voor dagen vol speelpleinplezier. Dat doet ons wel deugd. We hebben ook een heel enthousiaste monitorenploeg klaarstaan. We kunnen putten uit een groep van veertig jongeren om te zorgen voor begeleiding. Dat is meer dan genoeg."





Speelplein Toeter is tot donderdag 9 augustus, elke namiddag open van 12.30 tot 17.30 uur. Meespelen kost 3 euro.