Vandalen vernielen brievenbus en kerstversiering in Sint-Gillis Koen Baten

21 december 2018

15u56 0

In de nacht van donderdag op vrijdag hebben vandalen toegeslagen in Sint-Gillis-bij-Dendermonde. De feiten gebeurden op de Sint-Gillislaan. Vermoedelijk werd er rond 03.00 uur ‘s nachts een spoor van vernieling gezaaid. Er werd onder meer een brievenbus afgerukt, kerstversiering aan een winkel werd vernieuwd. Ook een container werd op straat geduwd en verschillende bloempotten werden omvergegooid. Dat laat de handelskern van Sint-Gillis weten. Zij doen ook een oproep naar getuigen of mogelijk beeldmateriaal die de vandalen in beeld kan gebracht hebben. Indien er beelden zijn of mensen meer informatie hebben mogen ze deze doorgeven aan de politie van Dendermonde.