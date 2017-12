Van tango tot rumba: leer dansen in Victory 02u29 0 Foto Geert De Rycke Marianne Van Lierop en Daniel Van Haver in danszaal Victory.

Voortaan kan je in danszaal Victory niet enkel terecht voor optredens van Vlaamse artiesten en dansnamiddagen en -avonden, maar ook voor danslessen. De nieuwe dansclub zal 'Dans- club@Victory' heten. "Charles Verresen en Marianne Van Lierop, een professioneel danspaar, zullen de danslessen geven", zegt Kurt Verhulst, uitbater van Danszaal Victory. Het gaat om de typische ballroomdansen. "Wie wil, kan vijf standaarddansen leren: tango, Engelse wals, Weense wals, quickstep en slowfox. Ook vijf Latijns Amerikaanse dansen zitten in het aanbod vervat: cha-cha, rumba, jive, samba en paso-doble", zegt Daniël Van Haver, verantwoordelijke van de dans- club. Danszaal Victory, dat enkele maanden geleden opende, is alvast een groot succes. Wekelijks genieten er dansliefhebbers van muziek. Victory bevindt zich aan de Distelstraat in Baasrode. Meer info over de danslessen: info@victorydansclub.be of 0477/47.94.97. (DND)