Van Q-party in Oktoberhallen tot feestje in jeugdhuis: hier ga je uit de bol op oudejaar Koen Baten

28 december 2018

15u20 2

Wie 2019 graag feestelijk inzet, kan in Dendermonde en omgeving terecht op tal van party’s. Van de Q-party in de oktoberhallen tot een feestje in een jeugdhuis: er is voor elk wat wils.

• Het Fabriek Baasrode

Al jarenlang kan je in het fabriek terecht om het nieuwe jaar stijlvol in te zetten. Ook dit jaar openen ze hun deuren vanaf middernacht en kan je feesten tot in de vroege uurtjes. De prijs voor een ticket in voorverkoop kost 15 euro. Aan de kassa betaal je 20 euro, als het nog niet uitverkocht is. Dj Bubbles en dj Vinny nemen je mee door de nacht voor een spetterend feestje. Je kan ook een vipticket bestellen, dan betaal je 80 euro voor de hele avond en is drank inbegrepen.

• De Vliet in Baasrode

Wie Het Fabriek niet ziet zitten maar toch in Baasrode wil uitgaan, kan ook naar de Vliet gaan. Daar vindt ‘Bostroë viert nieuwjaarsnacht’ plaats. Dj Funnick staat in voor de muziek, er is gratis fingerfood, cava, een cocktailbar en veel leuke muziek. Kaarten in voorverkoop zijn zes euro en kan je nog steeds halen in café ‘Den Botter’ en café De Kring. Aan de kassa betaal je acht euro. Het feest begint kort na middernacht en gaat door tot in de vroege uurtjes.

• Q-Party in de Oktoberhallen in Wieze

Een volgende vaste waarde en intussen al een ware traditie is de Q-party in Wieze. Duizenden feestvierders zakken elk jaar af naar de Q-party om het nieuwe jaar in te zetten. De Q-dj’s brengen er leuke beats, en ook het foute uur is van de partij. De toegangsprijs ligt met 22 euro aan de kassa en 17 euro in voorverkoop wel iets hoger, maar het feestje is de moeite waard. Om naar de Q-party te gaan worden ook lijnbussen ingelegd die je naar daar brengen. Meer informatie kan je vinden op de website van de oktoberhallen in Wieze.

• Jeugdhuis Zenith Dendermonde

Ook jeugdhuis Zenith wil het nieuwe jaar spetterend inzetten. Met een all-in formule voor slechts 15 euro kan je de hele avond genieten van een topfeest. Als je wil genieten van de all-informule, dan moet je wel eerst even inschrijven via Thijs@jhzenith.be. Op de avond zelf ben je ook nog steeds welkom, dan betaal je 20 euro. ‘s morgens zijn er ook koffiekoeken voor de diehard feestvierders.

• Stuikfuif in Grembergen

Al sinds jaar en dag een traditie in Grembergen en steeds bekend voor een goed feestje georganiseerd door Chiro Don Bosco. De organisatie zal identiteitscontrole doen en het feest is enkel toegankelijk voor 16 jaar en ouder, geen identiteitskaart bij kom je er niet in. Kaarten in voorverkoop zijn vijf euro, aan de kassa betaal je acht euro.

• Juvenes in Zele

Jeugdhuis Juvenes in Zele zorgt ook elk jaar voor een nieuwjaarsparty. Vanaf een uur openen ze de deuren en zullen er vijf dj’s je door de nacht en ochtend loodsen. Ze brengen een knallend feestje om niet te vergeten. De toegangsprijs is vijf euro.

• Flight90 in Opwijk

Iets verder weg, maar nog steeds in de buurt kan je het nieuwe jaar ook inzetten in Flight90. Met een reis rond de wereld nemen ze jou mee voor de leukste muziek en het leukste feestje. De avond begint al om 23 uur en eindigt rond 10 uur ‘s ochtends, dus wie wil, kan lekker lang blijven doorgaan. Voor middernacht betaal je 15 euro toegangsgeld, na middernacht betaal je vijf euro meer.