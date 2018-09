Van Jaws over Harry Potter tot Minions: allen gemaakt uit bloemen Niets te merken van moeilijke teelt door droogte tijdens Bloemencorso Nele Dooms

02 september 2018

16u57 2 Dendermonde Van Jaws over Harry Potter tot Mary Poppins, allen gemaakt uit bloemen. De corso rond het thema film in Sint-Gillis-Dendermonde lokte een massa volk, mede dankzij de stralende zon. Van de moeilijke bloementeelt door de droogte was niets te merken.

Van de droogte de voorbije zomer en de daarmee gepaard gaande moeilijke teelt van dahlia-bloemen, is tijdens de Bloemencorso in Sint-Gillis niets te merken. Elke wagen ziet er piekfijn uit, met een weelderige bloemenpracht.

"We werken al jaren goed samen met Nederlandse bloemenkwekers, die zich niet aan een sproeiverbod zoals in Vlaanderen moesten houden. En dus werden er voldoende bloemen voor alle wagenbouwers geleverd", zegt voorzitter Dieter Mannaert. "Alleen ontbraken er een paar kleuren, zoals wit en paars. Maar dat is opgevangen door andere kleuren en dus is er aan de wagens niets te merken."

Een bloemenwagen als een reusachtig pak popcorn en een regisseur op hoge stoel openen de stoet. De makers van kinder- en jeugdwagens verrassen het publiek, dat rijen dik langs de straten van Sint-Gillis staat, met onder andere dino's uit Jurassic Park, Minions en apen uit Planet of the Apes. Het is duidelijk dat zij borg staan voor een mooie toekomst van de corso, want ondanks de jonge leeftijd leveren zij ook mooi afgewerkte bloemenwagens af.

Voor het grote werk staan negen groepen in. Met Baasrode Bloemt versterken carnavalisten uit Baasrode de stoet. Zij bebloemden hun carnavalswagen rond Wickie De Viking. Met prachtig resultaat. "Het was een hele uitdaging en een heel nieuwe ervaring. Maar we zijn erg tevreden", zegt Sven De Visscher.

KWB tovert Mary Poppins tot leven. Leuk is dat bloemenwagens vergezeld worden door verschillende dansgroepen. In gepaste outfit en bijpassende muziek doen zij de wagens nog beter tot hun recht komen. Regisseur Bram Buytaert liet bovendien een pak filmhelden afzakken om de stoet mee vorm te geven. Van Disney-prinsessen, over Batman en Spiderman, tot Marilyn Monroe en Charlie Chaplin, ze zijn allemaal van de partij.

De wagenbouwers van de Otterstraat zorgen voor een technologisch hoogstandje door een reusachtige televisiescherm in hun bloemenwagen in te bouwen. Zij laten zich inspireren door 'The Fast and the Furious' en tonen op het scherm ook die film. Corsogroep Wonderland laat King Kong vechten met een T-Rex en Jeugdhuis Zenith brengt spanning met Jaws. Met 'BAT-girls', een ontwerp van één van de leerlingen van het Oscar Romerocollege van Dendermonde, krijgen vrouwelijke filmhelden een hoofdrol.

Drie toppers sluiten de corso af. Blozen laat Harry Potter door de straten zweven. De Anciens zorgen voor romantiek met Titanic en Bobo neemt Jack Sparrow en de Pirates of the Caribbean op sleeptouw.

"Dit is een topdag", zegt een tevreden voorzitter Dieter Mannaert. "Een heel jaar werken we hier met het comité en de gedreven wagenbouwers naartoe. Ik ben trots op al mijn groepen en de honderden vrijwilligers die deze corso mogelijk maken."