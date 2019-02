Van geheime vergadering tegen vakbondsman tot erbarmelijke job: Verko schuldig aan discriminatie Nele Dooms

07 februari 2019

15u58 0 Dendermonde Van een geheime vergadering om vakbondsman Martin Christiaens “weg te krijgen” tot een “erbarmelijke job” in de compostafdeling. Voor de Dendermondse arbeidsrechtbank zijn er meer dan genoeg aanwijzingen dat Verko zich tegenover Christiaens schuldig maakte aan “discriminatie wegens syndicale overtuiging”. De afvalintercommunale moet Christiaens 13.000 euro schadevergoeding betalen. De man zal in een volgende stap nu ook nog zijn ontslag aanvechten.

De grote zittingszaal in het gerechtsgebouw aan de Noordlaan liep donderdagmiddag bomvol vakbondsmilitanten. Zij hadden eerst verzamelen geblazen op de Grote Markt om van daar in optocht naar de arbeidsrechtbank te stappen en zo vaksbondsafgevaardigde Martin Christiaens te steunen. Die was naar de rechtbank gestapt nadat hij bij Verko een andere jobfunctie kreeg toebedeeld, werk met een heel andere invulling dan de chauffeur die hij normaal was. Christiaens moest onder andere twee dagen per week schoonmaken in de composteringsafdeling, een job die bij het Verko-personeel als de meest vreselijke aanzien wordt.

Christiaens beschuldigde Verko van “discriminatie op basis van syndicale overtuiging”. “Ze zoeken mij omdat ik als vakbondsafgevaardigde de spreekbuis van de ongenoegens bij de werknemers was”, meent hij. “Dat werd me niet in dank afgenomen. Ik werd plots zelf aangevallen en er startte een ganse pestcampagne tegen mij.”

Genoeg aanwijzingen

De vakbondsman krijgt nu van de arbeidsrechtbank gelijk over de ganse lijn. “Er zijn genoeg aanwijzingen en verklaringen in het dossier dat Christiaens ongunstiger behandeld werd dan een ander personeelslid in een gelijkaardige situatie”, zei de rechter in haar vonnis. “Dat personeelslid kreeg een nieuwe job vergelijkbaar met zijn vorige functie. Christiaens echter werd naar de minst geliefde compostafdeling versast om daar ‘kuiser’ te zijn, de job die bij Verko-personeel als een straf aanzien wordt. Dat is discriminatie.”

De rechter is bovendien overtuigd dat de discriminatie gevolg is van de syndicale overtuiging van Christiaens. Daarvoor verwijst de rechtbank naar een geheime vergadering van directieleden die in café Irish Pub aan de Grote Markt in Dendermonde plaatsvond. “Getuigen verklaren daarover dat daar vergaderd werd over hoe het andere personeelslid weer in zijn normale functie terug te zetten en Christiaens ‘weg te krijgen’”, klinkt het in het vonnis. “Er zijn bovendien genoeg verklaringen van personeel dat bedreigd werd door directieleden dat ze zouden buiten vliegen als ze nog zouden staken en van mensen wiens contract niet verlengd werd ‘omdat ze té bevriend waren met Christiaens’. Dit getuigt van een uiterst laakbare houding van de Verko-directie. Er is dus wel degelijk een oorzakelijk verband tussen het vakbondswerk van de man en de discriminatie.”

De rechtbank kent Christiaens een schadevergoeding van 13.000 euro toe. De man, die ondertussen ontslagen is bij de intercommunale, reageerde erg geëmotioneerd op de uitspraak. “Ik heb mijn vakbondswerk altijd met hart en ziel gedaan”, zegt hij. “Die ophalers bij Verko, dat is zoals mijn eigen kinderen. Ik heb voor hen gestreden, onder andere toen er problemen met de lonen waren. Dat is me door de directie nooit in dank afgenomen, maar ik zou mijn werk zo weer voortzetten als ik de kans zou krijgen. Ik kan niet tegen oneerlijkheid en niet tegen liegen. Het doet me pijn dat er nu bij Verko niemand nog is die zijn mond durft opendoen uit vrees voor represailles.”

Adjunct-directeur Peter De Leeuw en de advocaat van Verko verlieten meteen na het vonnis de zittingszaal. Bij de vakbondsmilitanten klonk luid applaus. “Recht heeft zegegevierd”, zegt vakbondssecretaris Dirk Van Himste (ACOD). “We wisten dat we een sterk dossier hadden en dat is nu aangetoond. De volgende stap is nu het ontslag van Christiaens aanvechten.”

Naar aanleiding van de uitspraak van de arbeidsrechtbank hadden elf werknemers van de ophaaldienst van Verko donderdagochtend opnieuw het werk neergelegd. Het personeel dat niet mee staakte, slaagde er in de loop van de dag wel in om de geplande ophaalrondes in de diverse Verko-gemeenten af te werken. De vakbonden kondigen wel al aan dat ook bij de nationale stakingsdag op 13 februari opnieuw zal gestaakt worden bij Verko, met een piket aan de terreinen op de Bevrijdingslaan in Appels.