Van barbecue tot oldtimerrit op jaarmarkt 13 juli 2018

De jaarmarkt in Appels is aanleiding voor een grote kermis.





Vanavond is er om 18 uur een barbecue aan café Half-Af in de Hoofdstraat. Je kan er kiezen tussen bakharing en aardappel in de schil of ribbetjes met ajuinsaus. Het Dendermonds Bierkwartet zingt om 21.30 uur aan dagbladhandel Maya. Om 22 uur is er een openingsfuif in café Half-Af met dj Myself.





Zaterdag 14 juli is er vanaf 12 uur een wielerwedstrijd, vanaf 19.30 uur zijn er volksspelen.





Zondag 15 juli vindt om 10.30 uur een Kallekensschieting plaats aan de kerk. Om 13.30 uur is er een oldtimerrit. De oude wagens zijn de hele voormiddag te bezichtigen. Jong KWB houdt om 14 uur Appelstap. Om 19.30 uur vindt de Wa-was-da-na quiz in dagbladhandel Maya plaats.





De jaarmarkt zelf is op maandag 16 juli. Aan de Koebosstraat en Kapellestraat, Kerkplein en Vrijstraat en de Hoofdstraat staan paarden, vlees- en melkvee, schapen, geiten en ezels. Kinderen kunnen op ezeltjes rijden en ook alpaca's zijn te bezichtigen. Er is ook een kinderjaarmarkt en roofvogelshow. In het Gildenhuis vinden vanaf 17 uur optredens plaats van Stephen Mc Queen, François Van Dijck, Danny Brendo en Toon Maes. In Half-Af treedt The Golden Years Band op. De kermis sluit af met een vuurwerk om 22.30 uur.





