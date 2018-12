Van aardappel tot friet: Nieuw boek bundelt alle geheimen van uw favoriete zetmeelbron Nele Dooms

21 december 2018

10u23 0 Dendermonde André Delcart, kenner van culinair erfgoed en streekproducten, heeft een nieuw boek klaar. In ‘Van aardappel tot friet’ bundelt hij alle wetenswaardigheden over de groente. “Het is onder andere dankzij de vroegere Baasroodse burgemeester en arts Van Bavegem dat de aardappel in deze streek niet verloren is gegaan”, klinkt het.

“De aardappel is een alledaags product en ligt bijna dagelijks op ons bord. Je zou niet meteen denken dat er veel over te vertellen valt, maar het tegendeel is waar”, zegt André Delcart. De Dendermondenaar ontwikkelde zich de voorbije jaren als specialist streekproducten in het Dendermondse en schreef al heel wat publicaties bij elkaar. “Het nieuwe boek over de aardappel is het pronkstuk”, zegt hij. “Het was een ontmoeting met Eddie Cooremans, een gewezen en gewaardeerd friturist, en mensen van het frietmuseum dat de aanzet was om een boek over dit onderwerp te maken.”

Delcart schreef zijn eerste artikel over de aardappel in 2013. Er volgden vijf jaar van gedreven opzoekingswerk en bronnen checken om uiteindelijk tot het nieuwe boek te komen. “Eigenlijk is het een boek vol wetenswaardigheden”, zegt de auteur. “De geschiedenis gaat terug tot eeuwen geleden en het verre Zuid-Amerika. Ik vertel over verschillende rassen, telers, ziekten enzovoort. Maar lezers ontdekken in het boek ook hoe de friet en de eerste frietkoten ontstaan zijn, wie de chips uitvond en waar de frietsauzen, zoals ketchup, vandaan komen.”

Delcart ontdekte ook een Dendermondse link met de aardappel. “Het was gynaecoloog-arts Petrus Van Bavegem uit Baasrode die er in het midden van de achttiende eeuw voor zorgde dat de aardappel in deze streek gered werd”, vertelt hij. “De telers zagen de oogsten keer op keer mislukken. Van Bavegem, ook burgemeester van Baasrode, startte een onderzoek en vond de oplossing in beter pootgoed. Hij liet er zelfs aardappelen en zaden uit Amerika voor overbrengen.”

Meest bekend in eigen regio zijn echter de ‘Moese Patatten’. “Hoewel de aardappel heel ons land aanbelangt, komen in het boek toch twee lokale aardappelbedrijven aan bod”, zegt Delcart. “Moespom en Agra Claessens zijn beiden gevestigd in Moerzeke. Het dorp staat bekend om zijn Moese Patat. Daarvoor komen ze van ver om die te kopen. Dit is ook officieel erkend als streekproduct.”

‘Van aardappel tot friet’ is een lijvig werk, opgesmukt met mooie foto’s. Het boek kost 35 euro en is te verkrijgen in onder andere de Standaard Boekhandel in Dendermonde. Info: a.delcart@skynet.be.