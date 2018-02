Valentijnsweekend voor Spaanse Honden in Nood 06 februari 2018

02u35 0 Dendermonde Na een geslaagde benefietwandeling voor de Spaanse Honden in Nood vorig jaar, waagt Kristel Blommaert uit Sint-Gillis-Dendermonde zich nu aan een heel Valentijnsweekend. Dat moet geld in het laatje brengen voor de vzw Shin. Kristel en haar man Mario adopteerden zelf twee verwaarloosde honden uit Spanje.

Kristel Blommaert en Mario De Vadder bekommeren zich al lang om de Spaanse Honden in Nood. Via de organisatie Shin adopteerden ze zelf twee honden uit Spanje. "We zijn blij dat we op die manier Max en Bono hebben gered", vertelt Kristel. "De toestanden daar in Spanje breken je hart. Honden worden er mishandeld, zwaar verwaarloosd en gedumpt. De populatie straathonden is er aanzienlijk. Als ze gevat worden komen ze in zogeheten dodingsstations, waar hen nog meer ellende én de dood wacht. Shin probeert zoveel mogelijk van deze honden te redden en hen toch nog een mooi leven te bieden."





Hondenvoedsel

Om de organisatie te steunen, plande het koppel, dat ook non-stop hondenvoedsel inzamelt om te transporteren naar het asiel dat Shin in het zuiden van Spanje heeft, vorig jaar al eens een benefietwandeling. "Dat werd zo een groot succes, dat we er dit jaar een vervolg aan breien", zegt Kristel. "We doen er zelfs een schepje bovenop en maken er een volledig Valentijnsweekend van om geld in te zamelen."





Op zaterdag 10 februari vindt een Spaghettizwier plaats. De tafels staan gedekt vanaf 17 uur in Zaal 't Klokske, in de Pijnderslaan in Dendermonde. Naast spaghetti bolognaise en een kindermenu is er ook croque monsieur. Op zondag 11 februari staat een Valentijnswandeling op de agenda. Liefhebbers kunnen starten tussen 12.30 en 14.30 uur voor een bewegwijzerde route van 4,5 of 6 kilometer. De start is voorzien aan 't Klokske. Er zijn ook pannenkoeken en hotdogs en verse soep. Deelnemen kost 3 euro. Iedereen is welkom, met en zonder viervoeter. Info: 0479/51.79.25. (DND)