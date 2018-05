Vakbondsactie verstoort afvalophaling 15 mei 2018

03u04 0 Dendermonde De aangekondigde vakbondsactie op woensdag 16 mei in Brussel zal wellicht ook een impact hebben op de afvalophaling in de regio Dendermonde.

Wellicht wordt niet al het afval opgehaald. Afvalintercommunale Verko kon gisteren nog niet inschatten waar het afval zou kunnen blijven staan, maar het lijkt nu al zeker dat er hinder zal zijn. Verko vraagt begrip voor de situatie. "We stellen alles in het werk om eventuele gevolgen tot een minimum te beperken", klinkt het. De nationale vakbondsbetoging die aanstaande woensdag in Brussel plaatsvindt, krijgt wellicht ook steun van een aantal medewerkers van de Verko-ophaaldienst. De intercommunale kan dus niet garanderen dat alle geplande ophaalrondes zullen worden uitgevoerd. "We verzoeken de inwoners vriendelijk om eventueel niet opgehaald afval woensdagavond aan de straatzijde te verwijderen en aan te bieden bij de volgende ophaalbeurt van dezelfde afvalsoort", doet de afvalintercommunale een oproep. Ook andere dienstverlening en de reinigingsdiensten worden mogelijk beïnvloed door de syndicale actie. (YDS)