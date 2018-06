Vakantie al zwemmend starten 25 juni 2018

Wie wil, kan in Dendermonde de vakantie al zwemmend inzetten. Op vrijdag 29 juni opent Zwembad Olympos de deuren vanaf 12 uur. Voor of na de zwembeurt worden er gratis frietjes aangeboden. De recreatiebaden zijn open tot 21.30 uur.





Er ligt vanaf vrijdag ook voor het hele weekend een drijvende attractie in het water. Ook in de loop van de zomervakantie kan iedereen in Olympos terecht voor een verfrissende duik of enkele uren plezier op de glijbanen, draaibad, stoombad of buitenzwembad. Tijdens de vakantie is Olympos elke dag open van 10 tot 21.30 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur.





(DND)