Vader wekt zoon in brandende slaapkamer MAN MERKT GEUR OP EN KAN GEZIN TIJDIG EVACUEREN KOEN BATEN

23 april 2018

04u33 0 Dendermonde Een zware brand heeft zondagochtend omstreeks 6 uur een woning volledig vernield in de Vossenhoek in Grembergen. Het gezin, met twee kinderen, raakte tijdig naar buiten. De vader liep wel een lichte rookintoxicatie op.

Het was in alle vroegte dat er brand uitbrak in de Vossenhoek in Grembergen. De vlammen zijn ontstaan in de slaapkamer op de zolderverdieping, waar een van de kinderen van het gezin aan het slapen was. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak. Vermoedelijk ligt een kortsluiting aan een elektrisch apparaat aan de oorzaak van de brand. "Toen we aankwamen hebben we besloten om de brand eerst van binnenuit aan te pakken", zegt brandweercommandant Marc De Looze.





"Nadien hebben we ook de ladderwagen ingeschakeld om van buiten af het vuur te kunnen doven. We hadden de brand uiteindelijk redelijk snel onder controle, maar konden toch niet voorkomen dat er heel wat schade aan de woning is ontstaan", aldus De Looze. De brandweer heeft ook de garage naast de woning natgespoten, om zo te voorkomen dat het vuur zou overslaan op de aanpalende woningen.





Rookvergiftiging

Het gezin zelf kon de woning tijdens de brand tijdig verlaten. De vader van het gezin was opgestaan om even naar toilet te gaan. Toen hij terug naar bed wilde gaan, merkte hij een brandgeur op. Hij waarschuwde zijn gezin en iedereen raakte tijdig buiten.





Daarna ging de man nog even terug naar binnen in de woning, waarom is niet bekend. Even later kwam hij terug naar buiten, maar hij liep wel een lichte intoxicatie op. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De eigenaars zijn enorm onder de indruk van wat er gebeurd is. Naast de zware schade op de zolderverdieping liep ook de rest van de woning heel wat rook- en waterschade op. Alle kledij van de bewoners is volledig verwoest.





Asbest

Het hele dak, dat waarschijnlijk asbest bevat, werd vernield. Mogelijk zijn er dus giftige stofdeeltjes vrijgekomen. Door de hitte van de brand zijn ook de rolluiken aan het huis van de overkant losgekomen en stonden ze bol van de warmte. Ook de dakgoot schoot los en hing deels naar beneden. "Voor het asbest hebben we meteen een gespecialiseerde firma gecontacteerd die de nodige maatregelen zal nemen. De oorzaak zal verder door een expert behandeld worden, maar het is zeker dat het vuur al even bezig was en dat het ontstaan is op de zolderkamer", besluit De Looze. De woning is onbewoonbaar verklaard door de brandweer. Het gezin wordt opgevangen bij familieleden in Grembergen.