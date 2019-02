Vader Marc is twintig jaar dj, zoon Eric treedt in zijn voetsporen: “Een volle dansvloer op jouw muziek, drugs is er niets tegen” Nele Dooms

20 februari 2019

12u33 0 Dendermonde Exact twintig jaar in het dj-vak zitten en dan een negentienjarige zoon hebben die in je voetsporen treedt. Dat overkomt DJ Marc Dooms uit Baasrode. Zoon Eric heeft maar één ambitie: een evengrote ambiancemaker als zijn vader worden op tal van feesten. “En dat lukt hem aardig. Het moet in de genen zitten”, zegt een trotse papa.

Vader en zoon, net iets meer dan dertig jaar verschil, maar over één ding zijn ze het roerend eens: “Foute muziek bestaat niet. Songs die dat etiket krijgen opgeplakt, zijn net de beste platen. Zij staan garant voor een overvolle dansvloer”, klinkt het. “En dat is net de grootste kick die je als dj kan beleven. Honderden mensen kunnen laten dansen op de muziek die jij brengt, dat heeft zowat hetzelfde effect met een drugroes. Dat is de grootste drijfveer voor ons om dj te zijn.”

Vader Marc begon er exact twintig jaar geleden aan. Zoon Eric stopte na zijn middelbare studies Marketing en Economie aan het Oscar Romercollege meteen met school om zich nu fulltime toe te leggen op een bestaan als dj. “Het klinkt misschien raar, een negentienjarige jonge gast die zot is van muziek uit de jaren vijftig en zestig, Vlaamse schlagers, ambiancemuziek en ultratop. Maar voor mij is het mijn lang leven”, vertelt Eric. “Discotheken of dancings zijn aan mij niet besteed. Ik heb geen ambitie om de grote man op Tomorrowland te worden. Geef mij maar de feesten met veel ambiance en tal van liefhebbers op de dansvloer.”

IJsjesverkoper

Dat is ook waar vader Marc al jaren zijn handelsmerk van maakt. Hij staat in de wijde omgeving gekend als dé ambiancebrenger op dansfeesten. “Vroeger was ik ijsverkoper”, zegt hij. “Maar de dj op mijn trouwfeest sprak me aan en zei dat hij nog volk kon gebruiken om zijn dj-team te versterken. Muziek zat er altijd al wel in en ik ben op het aanbod ingegaan. Ik schoolde me bij en deed de nodige kennis op om te leren hoe je onder andere een dj-set tot een goed einde brengt. Het heeft me geen windeieren gelegd. ‘Pakt ge nen Dooms, dan zit je goed voor je feest’, zeggen de mensen. Ik ben blij met die mond-aan-mondreclame.”

DJ Marc zag in die twintig jaar wel veel veranderen. “In de beginjaren vertrok je met curverbakken vol platen naar een feest, met daarbovenop ook nog eens zware mengpanelen en boxen. Loodzwaar was dat”, vertelt hij. “Nu gaat dat stukken makkelijker. Met één USB-stick alleen al heb je al zo’n 9.000 songs mee. Luxe-dj’s zijn we op dat vlak geworden.”

Verzoeknummertjes

Al heeft een dj het tegenwoordig met het huidige publiek blijkbaar niet altijd onder de markt. “Vroeger kwamen ze beleefd een verzoeknummertje aanvragen”, vertelt Marc. “Nu staan ze voor je gezicht met een smartphone te zwaaien. Het moet die bepaalde song in die bepaalde versie zijn. En dan nog liefst nu meteen. Geduld is er niet meer bij. Ach ja, dat neem je er gewoon bij.”

Ik draaide tien nachten op rij op de Gentse Feesten, op een paar uurtjes slaap en paardenbiefstuk. Dat zou ik nu niet meer kunnen Marc Dooms

Dat zijn zoon Eric na twintig jaar in zijn voetsporen treedt, doet Marc deugd. “Welke vader is niet fier als zijn zoon zegt dat hij naar hem opkijkt”, zegt hij. “Ik voel me daar vereerd over. Al is het ook een confrontatie met de leeftijd als de zoon voor opvolging zorgt. Ik voel dat fysiek ook, ik ben geen twintig meer. Vroeger draaide ik tien nachten op rij tijdens de Gentse Feesten, op een paar uurtjes slaap en paardenbiefstuk. Dat zou ik nu niet meer kunnen. Ik ben wat selectiever geworden in de feesten waar ik draai.”

Voor Eric ligt alles nog open. De liefde voor het dj-bestaan is Eric dan ook met de paplepel meegegeven. “Ik heb vader nooit iets anders weten doen”, zegt hij. “Ik was amper vier jaar en ik trok al mee met hem. Toen ik zo’n 14 jaar was, begon ik zelf ook te draaien. Ik wil met mijn leven echt niets anders doen. Altijd in de ambiance, altijd mensen blij maken met leuke muziek. Iets plezanter is er toch niet als je daar alle dagen kan mee bezig zijn.”

Altijd in de ambiance en altijd mensen blij maken. Een leukere job bestaat niet. Eric Dooms

Zenuwen voor een dj-set heeft Eric naar eigen zeggen niet. “Al ligt de druk toch vrij hoog”, zegt hij. “Na het eten is er nog maar één persoon belangrijk en dat is de dj. Die heeft welgeteld één kans om het feest te laten slagen. Gelukkig heb ik genoeg zelfvertrouwen en weet ik wat nodig is om mensen in de sfeer te brengen. Dat heb ik van vader geleerd.”

De toekomst ziet er alleszins veelbelovend uit. Zowel voor vader als zoon lopen al boekingen voor 2020 binnen. Marc startte bovendien net met de organisatie van eigen dansnamiddagen in salons Mantovani in Oudenaarde. “Ik noem het ‘het mekka voor senioren én levensgenieters’”, zegt hij. “We hopen alleszins allebei dat onze wegen nog heel veel levensgenieters mogen kruisen.”