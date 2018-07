Uplace koopt vroegere Abdijschool VASTGOEDGROEP WIL SAMEN MET STAD INVULLING SITE BEKIJKEN NELE DOOMS

05 juli 2018

02u34 0 Dendermonde De Abdijschool aan de Oude Vest in hartje Dendermonde is verkocht. De vastgoedgroep Uplace heeft de site van het Oost-Vlaamse provinciebestuur gekocht. Tegen september moeten alle formaliteiten rond zijn en de koop definitief.

Een paar jaar geleden deed de Abdijschool, meer dan vijftig jaar lang een onderwijsinstelling met internaat, nog dienst als asielcentrum voor minderjarige vluchtelingen.





Eens de laatste asielzoekers vertrokken, besloot de provincie definitief het complex te verkopen. Die had daar al eerder gewag van gemaakt omdat het pand voor het grootste deel leeg stond, maar wachtte tot het gebouw weer vrij was. Het terrein, met uiterst strategische ligging pal in het winkelcentrum, is 6.135 vierkante meter groot en ligt tussen Oude Vest en Dijkstraat.





Bod van stad niet hoog genoeg

De provincie besloot om de site per opbod te verkopen. Het nam daarvoor een speciale instantie, de Afdeling Vastgoedtransacties, onder de arm om alles vlot en correct te laten verlopen. De voorbije maanden konden geïnteresseerden een bod doen. In Dendermonde hadden oppositiepartijen de stad al meermaals gewezen op de opportuniteiten van deze site. Maar de CD&V-sp.a-meerderheid hield lang de boot af, ook al gaf de provincie al lang geleden te kennen dat het wilde verkopen. Vorige maand werd dan toch in het grootste geheim een bod ingediend. De stad is echter gebonden aan schattingsverslagen en blijkbaar was het bod niet genoeg om als koper uit de bus te komen. Zo ziet het stadsbestuur een aankoop dus aan haar neus voorbij gaan.





"Van alle geïnteresserden die een bod uitbrachten, maakte de Afdeling Vastgoedtransacties een selectie voor wie aan de voorwaarden voldeed. Die kregen een ticket voor de eigenlijke openbare verkoop deze week", zegt gedeputeerde Hilde Bruggeman (Open Vld). "Dat heeft tot een toewijzing van verkoop geleid."





Concreet project uitwerken

Het is Uplace die de nieuwe eigenaar van de Abdijschool wordt. De vastgoedgroep omschrijft zichzelf als "groep die unieke bestemmingen wil creëren, waar werken, wonen en ontspannen in elkaar overlopen".





Uplace is gekend om het omstreden winkel- en ontspanningsproject in de buurt van Vilvoorde. "Maar niets in die aard plannen we in Dendermonde", beklemtoont woordvoerster Lies De Smedt. "Hier komt geen groot shoppingcenter. Dat kan ook niet. De site van de Abdijschool is vooral ingekleurd als woongebied en gemeenschapsvoorziening, met slechts beperkt deel winkelen."





Uplace wil de komende tijd met het stadsbestuur samenzitten om de toekomst te bekijken. "We willen zeker met de stad samen bespreken hoe we deze site het best ontwikkelen", zegt De Smedt. "Het is een fantastisch mooie site voor een residentiële ontwikkeling. De aankoop zal nu nog geofficialiseerd worden en dan kunnen we een concreet project uitwerken."