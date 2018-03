Unieke theaterbeleving 27 maart 2018

Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde biedt een unieke theaterbeleving aan. Theatergezelschap Berlin staat bekend om zijn voorstellingen waarin ze theater en documentaire op een beklijvende manier met elkaar verweven. Deze keer trokken ze hiervoor naar een dorpje in de buurt van Tsjernobyl. Met 'Zvizdal' brengen ze een filmisch portret over twee mensen, wonende in een spookstad. Het is een verhaal over eenzaamheid en overleving, als gevolg van een mislukt atomisch experiment. De beleving van deze voorstelling is intens. Het publiek zit rond een eiland van filmische beelden en maquettes, waar het hele verhaal zich afspeelt. De voorstelling vindt plaats op woensdag 28 maart om 20 uur. Iedereen wordt verwacht op locatie, in de feestzaal van het Oscar Romerocollege. Toegangskaarten kosten 16 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26 of via www.ccbelgica.be. (DND)