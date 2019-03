Unieke ervaring: Brandweerman uit Dendermonde is vanaf nu ook hondenbegeleider voor B-fast bij zware aardbevingen of rampen Koen Baten

21 maart 2019

19u01 0 Dendermonde Dendermondse brandweerman Filip Segers is na drie jaar intensieve training met zijn hond toegelaten bij het B-fast team van België. Djix, een kruising tussen een Mechelse en een Hollandse herder legde een trainingsparcours schitterend af, en mocht begin deze week op een fictief land met B-fast verschillende zoektochten doen naar verschillende mensen. “Het was hard werken, maar ik ben bijzonder trots op deze unieke prestatie”, zegt Filip.

De Dendermondenaar is al jaren bezig met honden. Al meer dan 25 jaar traint hij honden. Toen zijn hond overleed en zijn dochter geboren werd stopte hij even met zijn hobby, maar enkele jaren later kwam de microbe tocht terug opzetten. “Mijn dochter wou een hond. In oktober 2015 kocht ik dan Djix en begon ik opnieuw te trainen”, klinkt het.

Toen Filip in contact kwam met Marc Bogaert, coördinator van Rescue Dog Belgium werd de drang terug groter en besloot hij de uitdaging aan te gaan. De man is al jaren sergeant-majoor bij de brandweerzone Oost in Dendermonde, wat een van de voorwaarden is om aan deze opleiding bij het B-fast team te kunnen beginnen. “Daarna moet je heel wat testen doorlopen waaronder een theoretische en praktische proeven op puingronden, maar je hond moet ook getest worden op voorhand of hij wel geschikt is”, klinkt het.

Begin deze week trok Filip samen met drie andere hondenbegeleiders naar Merseyside bij Liverpool in het Verenigd Koninkrijk. Daar werd een simulatie van een aardbeving gecreëerd met verschillende mensen onder het puin. “Het is een bijzonder grote eer dat ik dit kon doen. Dit is zeker niet voor iedereen weggelegd, en dat maakt het zo speciaal”, aldus de sergeant-majoor. “Het is niet eenvoudig om als hondenbegeleider te worden. Ik deed er ook zoekopdrachten voor andere teams waaronder Estland.” Een paar maanden geleden werd Filip ook al opgeroepen naar Wallonië met zijn hond voor een boerderij die was ingestort.

De weg om tot bij B-fast te komen neemt enige tijd in beslag. “Tijdens de trainingen wordt alles spelenderwijs aangeleerd. Zo ga je altijd een stap verder in het leerproces, ook wanneer hij effectief naar personen zoekt”, legt Filip uit. “Dit doe je natuurlijk door er elke dag mee bezig te zijn, anders lukt het niet.” De honden sporen het lichaam op, op basis van geur. “Iedere mens heeft een geur. Die laat een spoor achter en op basis daarvan vindt de hond de persoon die in nood is. Dan blaft hij tot wij ter plaatse zijn.”

Zonder steun van de brandweerzone Oost afdeling Dendermonde en zijn werkgever Fluvius was Filip nooit zo ver geraakt. “Ik wil dan ook zonecommandant Jos Dauwe en Luitenant Frank Van Droogenbroeck enorm bedanken voor de ondersteuning die ze mij geven. Het geeft enorm veel voldoening dat ik mensen kan helpen samen met Djix in de situatie waarin ze zich bevinden”, besluit Filip.