Uniek speeltuintje op nieuw plein Franz Courtens Nele Dooms

16 januari 2019

Het nieuwe plein rond het standbeeld van de Dendermondse kunstschilder Franz Courtens rechtover het Administratief Centrum in de Franz Courtensstraat in hartje Dendermonde beschikt voortaan ook over een uniek speeltuintje. Het Dendermondse stadsbestuur sprak voor het ontwerp Robinia, een Dendermondse leverancier van buitenspeeltoestellen voor openbare pleinen, aan. “Met kleine ingrepen proberen we diverse locaties in het stadscentrum een extra boost te geven en aantrekkelijker te maken”, zegt schepen van openbare werken Leen Dierick (CD&V). “Ook het vernieuwde pleintje rond Franz Courtens geven we extra meerwaarde met een leuk speeltuintje. Dit plein moet immers een echte ontmoetingsplaats worden en een plek waar echt jong en oud terecht kan.” De speeltuin is alvast geen klassiek ontwerp met schommeltjes en een glijbaan. In de plaats werd voor leuke elementen in de vorm van penselen en potloden gezorgd. “Daarmee verwijzen we natuurlijk naar Courtens”, zegt Dierick. “Het is volledig op maat gemaakt, in duurzame en natuurlijke materialen. Bedoeling is om ook te bekijken om op langere termijn op nog andere plaatsen in de stad zo’n initiatieven te realiseren.”