Ukelele voor beginners 09 mei 2018

Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde organiseert vanaf vandaag een cursus 'ukelele voor beginners'.





Deelnemners maken kennis met de muzikale mogelijkheden van dit instrument, want een ukelele is meer dan "een klein gitaartje". De cursisten starten met de basis en gaan over naar echt musiceren. Er gaat ook ruim aandacht naar "de slagjes", de ritmische variaties die kenmerkend zijn voor de ukelele. Yannick Van Loo, alias Jaynickel, leidt alles in goede banen. In 2009 won hij een internationale ukelelewedstrijd en hij speelt in de bands Les Mecs du Nord en Mary and Jay. Voorkennis is niet nodig. De lessen vinden plaats op woensdagen 9, 16, 23 en 30 mei en 13 juni, telkens van 19.30 tot 21.30 uur. Deelnemen aan de cursus kost 66 euro. Geïnteresseerden kunnen terecht in Belgica BiS, aan de Kerkstraat 115 in Dendermonde.





Info en inschrijvingen: 052/20.26.26 of via info@ccbelgica.be. (DND)