UiTPAS breidt aanbod uit met 8 lokale verenigingen 05 maart 2018

De UiTPAS in Dendermonde breidt haar aanbod uit. Met de UiTPAS kunnen inwoners punten sparen telkens ze deelnemen aan een vrijetijdsactiviteit.





Die punten zijn om te ruilen voor allerlei voordelen en kortingen. Maar tegelijk zorgt de UiTPAS ervoor dat mensen met een beperkt inkomen van goedkopere tarieven kunnen genieten. Door deelname van acht verenigingen, kunnen mensen met een UiTPAS dus ook bij hun activiteiten punten sparen of aan een kansentarief deelnemen. Het gaat om een pilootproject met een beperkt aantal verenigingen. Later lanceert de stad een oproep naar het volledige verenigingsleven om mee in te stappen in het UiTPAS-systeem.





De verenigingen die nu al meedoen, zijn Atletiekclub AC Denderland, Femma Boonwijk, Femmadammen Dendermonde, Familiefestival Koekenaap, Okra Academie Dender, Stoomtrein Dendermonde-Puurs, Theater Kalleke Step en Voetbalclub Jong Sint-Gillis. (DND)