Uitgevonden door vader en zonen: slimbox voor perfecte verpakkingen gaat wereldwijd vanuit Ros Beiaardstad Nele Dooms

18 maart 2019

13u42 3 Dendermonde Ontworpen in het kleine Dendermonde, haalt een nieuwe unieke machine, die perfect passende kartonnen verpakkingen op maat maakt, wereldfaam. Fit Things, de start-up achter de Slimbox en opgericht door Rik Roose en zonen Filip en Kristof, neemt deze week in Parijs als finalist deel aan een wereldwijde prestigieuze wedstrijd.

Meet de afmetingen van het object dat je wil verzenden, geef ze in op de app van je smartphone, druk op start en uit de machine van Fit Things rolt een kant- en klare kartonnen verpakking die perfect de afmetingen heeft die nodig zijn om het object in te pakken, zonder verspilling van ruimte. Dat is de Slimbox die vader Rik Roose en zijn zonen Filip en Kristof bedachten en ontworpen hebben.

Hoe het precies werkt is hier te zien:

Prijzen en awards

In een bescheiden bedrijfsgebouw op het industrieterrein Hoogveld van Dendermonde werd de machine ontworpen. Sinds ze anderhalf jaar geleden voor het eerst in gebruik werd genomen, is ze goed op weg om heel de wereld te veroveren. “Onze machine is al in acht Europese landen terug te vinden”, zegt Filip Roose. “Spanje is een volgende halte. Daarna wenken Zuid-Amerika en de Verenigde Staten.” Ondertussen stapelen ook de prijzen en awards voor de uitvinding zich op.

Het gaat dus hard voor de start-up die in de schoot van de vroegere drukkerij Roose is ontstaan. “Het was mijn grootvader Miel Roose die in 1946 samen met zijn kameraad Leo Bruyninck een drukkerij opstartte in de Sint-Jacobsstraat”, vertelt Filip. “Onder andere de affiche voor de Ros Beiaardommegang in 1952 werd door hen gedrukt. Toen beiden op leeftijd kwamen, heeft mijn vader Rik Roose de zaak overgenomen. Hij was technieker in de grafische wereld en zette de drukkerij voort. Maar de drukkerswereld staat de jongste jaren ontzettend onder druk en het leek geen slechte zaak om te innoveren.”

Verpakkingen op maat

Het idee voor de Slimbox ontstond bij vader Rik, vanuit een frustratie rond verpakkingen die nooit echt pasten. Daar kampten ze ook in de drukkerij regelmatig mee. “Er was soms meer tijd nodig om drukwerk in een doos te passen, dan voor het drukken zelf. En dus kwam vader met het idee om zelf een machine te maken die verpakkingen volledig op maat maakt”, vertelt Filip. “De technische bagage had hij zelf genoeg, voor de software sprak hij mij en mijn broer aan. Het was de start van een gloednieuw bedrijf. Onze dozen-snijoplossing zorgt ervoor dat echt iedereen ervoor kan zorgen dat te grote dozen die dan opgevuld worden met plastiek of andere dingen niet meer nodig zijn.”

Duurzaamheid, ecologie en klimaatvriendelijk zijn voor Fit Things dus geen loze woorden. “Omdat we én een oplossing bieden voor de verpakkingswereld én tegelijk klimaatvriendelijk bezig zijn, boeken we enorm succes”, zegt Toon Pauwels, als verkoper voor Fit Things. “We hebben onze Slimbox wereldwijd gelanceerd en letterlijk van Nieuw-Zeeland tot Amerika konden we de tijdlijnen volgen van enthousiaste mails van geïnteresseerden die binnenkwamen.”

E-commerce

Met de nieuwe machine bereikt Fit Things momenteel vooral bedrijven die actief zijn in de e-commerce, veel met airmail werken omdat daar door de kostprijs het volume van verpakkingen erg belangrijk is, beschutte werkplaatsen die inpakken en de drukkerswereld. “Maar we willen ook naar de consumenten toe”, zegt Roose. “Door de Slimbox bijvoorbeeld in bibliotheek of postkantoren op te stellen, kunnen mensen zelf hun doosje op maat snel laten maken voor ze iets versturen. In de huidige wereld van online bestellingen zijn de mogelijkheden haast onuitputtelijk. Dat we dit vanuit het kleine Dendermonde waarmaken, maakt ons wel trots.”

Fit Things is nu uitgenodigd door CITEO, de Franse netwerkwerkorganisatie voor firma’s die met innovatie in de verpakkingswereld bezig zijn, om deel te nemen aan hun jaarlijks prestigieuze wedstrijd voor start-ups. De Dendermondenaren zijn, samen met vijf andere finalisten van de wedstrijd, gekozen uit meer dan tweehonderd deelnemers van over de hele wereld, en trekken daarom deze week naar Parijs. “We moeten wel stemmen verzamelen en doen daarom een warme oproep naar iedereen om voor ons te kiezen”, zegt Pauwels.

Stemmen kan via http://www.circular-challenge.com/en/vote.