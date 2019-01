Uitbreiding parochiezaal in zicht Nele Dooms

15 januari 2019

De vzw Parochiale Werken van Oudegem krijgt een recht van opstal voor een deel van de parochiezaal van Oudegem. Dat is nodig om het gebouw te kunnen uitbreiden. Het stadsbestuur verleent het recht van opstal voor 27 jaar. De gemeenteraad gaf daarvoor haar fiat. De vzw Parochiale Werken beheert al decennia lang de gebouwen die deel uitmaken van het parochiaal centrum in de Hofstraat in Oudegem. De vzw heeft plannen om de parochiezaal uit te breiden. Naar aanleiding daarvan werd de eigendomstoestand van het gebouw bekeken. Daaruit bleek dat een deel ervan eigendom is van de stad en een ander deel van de Dekenale Werken. Een verdere uitbreiding van het gebouw is echter alleen maar mogelijk als de vzw eigenaar is. Daarom geeft de stad haar percelen nu in een recht van opstal in ruil voor een symbolische euro. Alle investeringen zullen bekostigd worden door de vzw en het stadsbestuur mag gratis gebruik blijven maken van het gebouw voor onder andere bewonersvergaderingen.