Uitbaters nachtwinkel kunnen overvaller wegjagen met baseballknuppel: Al voor tweede jaar op rij proberen overvallers toe te slaan Dader werd gefilmd, uitbaters houden ook amper cash geld bij in hun zaak nachtwinkel. Koen Baten

09 maart 2019

18u26 0 Dendermonde Sukhbinder Kaur en Manjit Singh, uitbaters van de nachtwinkel op de Oudegemse Baan in Oudegem zijn er in geslaagd om een overvaller weg te jagen zonder dat hij iets kon buitmaken. De vrouw die op dat moment in de winkel stond nam een baseballknuppel om hem schrik aan te jagen en belde meteen naar de politie. De dader is spoorloos, maar er zijn wel beelden gefilmd. “Ook vorig jaar probeerde een man onze zaak al te overvallen", zegt Manjit.

De poging tot overval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag kort voor 02.00 uur ‘s nachts. Een man in het donker gekleed, met een zonnebril en een sjaal voor zijn gezicht stapte de winkel binnen. Zijn hand zat in zijn zakken. “Toen hij binnen kwam riep hij naar mijn vrouw dat hij een wapen bij zich had", zegt Manjit. “Hij vroeg om geld, maar mijn vrouw nam de baseballknuppel die klaar staat om ons te verdedigen en kon daarmee de man verjagen", klinkt het. Mogelijks was de man niet echt gewapend en ook niet bijzonder professioneel, want hij nam nooit zijn hand uit zijn zakken en ging meteen lopen.

Intussen had een van de zonen gemerkt dat er iets aan de hand was en maakte hij Manjit wakker. De politie werd meteen gebeld en zij waren binnen de vijf minuten ter plaatse, maar de dader was toen al weg. Manjit en Sukhbinder houden de winkel nu 2,5 jaar open, maar het is niet de eerste keer dat de nachtwinkel slachtoffer wordt van een poging tot overval. “Vorig jaar kwam ook een man de winkel binnen om geld te eisen. Hij richtte toen een wapen op mijn vrouw. We weten niet of het om een echt wapen ging of een vals, maar we waren wel erg geschrokken toen", klinkt het. Ook toen konden ze de dader verjagen zonder buit, maar hij werd nooit geïdentificeerd.

Ook nu zijn de uitbaters geschrokken van de feiten. “Mijn vrouw heeft heel veel schrik en durft niet echt meer in de winkel staan. Ik probeer er niet te veel aan te denken, maar het is niet leuk om mee te maken. Gelukkig hebben we wel een goede engelbewaarder en hebben we de daders al twee keer kunnen verjagen", zegt Manjit.

Na de eerste overval vorig jaar werden ook wat maatregelen genomen. Er kwam videobewaking en er werd regelmatig geld weggebracht zodat er nooit veel te rapen is. De dader werd nu ook duidelijk gefilmd, maar door de sjaal die hij droeg was hij niet helemaal herkenbaar. Het gaat om een blanke man, die iets gezetter is. De uitbaters vermoeden dat hij al eerder ter plaatse is gekomen. “Hij wist perfect hoe ver hij kon wandelen om niet in beeld te komen", klinkt het.

De winkel zal zeker niet sluiten na de overval. De politie heeft de camerabeelden meegenomen en zal deze inspecteren. Vingerafdrukken werden niet genomen, want de man had ook niets aangeraakt buiten de voordeur.