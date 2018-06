Uitbaters Cour et Jardin pakken opnieuw uit met eigen bier 29 juni 2018

02u31 1 Dendermonde Een op en top Dendermonds fris biertje. Dat presenteren Hans Van der Poten en Erika De Decker, uitbaters van Cour et Jardin.

De twee pakten enkele jaren geleden al eens uit met het stevige bier Sint-Egidius. 'Ne Knaptand' moet nu vooral een "vlotte doordrinker" zijn.





"Als echte bierliefhebbers kan het niet anders dan dat we ook zelf bier brouwen", zegt Hans van der Poten, die sinds kort Cour et Jardin en het zomerterras Le Jadin Créole uitbaat met partner Erika. "Dat resulteerde eerder al in onze Sint-Egidius, een straf bier van 9,1 graden. Ik droomde er al een tijd van om ook een bier te brouwen met minder alcoholgehalte, waar je meer van kan blijven drinken."





Ideaal voor zomer

Resultaat is 'Ne Knaptand', een biertje van 5,2 graden. "Noem het een goed drinkbaar biertje", zegt Erika. "Wie ervan proeft, zal merken dat hij een beter biertje drinkt, maar er toch kan van doordrinken. Een luxepils, ideaal voor de zomer."





Ne Knaptand zal een hele zomer lang te drinken zijn in Le Jadin Créole en Cour et Jardin. Het liefst serveren Erika en Hans hun brouwsel in het flesje. "Voor de cosy, Amerikaanse rock 'n roll-stijl", zeggen ze. "Een tof flesje, een tof etiket en een lekker drankje. Meer moet dat niet zijn."





Gisteren kon Ne Knaptand voor het eerst geproefd worden tijdens een degustatieavond in Le Jardin Créole. Bezoekers kregen er lekkere tapas van de barbecue bij.





(DND)