Twintiger verliest geduld na veroordeling door politierechter en krijgt proces-verbaal voor verstoring van zitting

01 februari 2019

Gregory C. (25) verloor deze ochtend in de politierechtbank zijn geduld nadat hij veroordeeld werd door Peter D'hondt voor het rijden onder invloed van drugs. “U veroordeeld mij zonder bewijs, dit is dan de politierechter van Dendermonde", zei de jongeman.

Nadien liep hij weg en vloekte hij binnensmonds nog meer op de rechter. Politierechter Peter D’hondt liet meteen de aanwezige agenten in de rechtszaal de man naar buiten begeleiden. “Stel ook maar een proces-verbaal op voor het verstoren van de zitting", klonk het.

De twintiger moest verschijnen nadat hij in 2017 door de politie werd gecontroleerd op de Noordlaan in Dendermonde. Uit een speekseltest bleek dat hij onder invloed was van cannabis en mee moest naar het bureau voor een bloedtest. Een dokter werd gevorderd en die liet in zijn verslag opstellen dat C. de test weigerde. De politie werd opgeroepen om te getuigen over de feiten en bevestigde het verhaal van de dokter. De beklaagde ging hier niet mee akkoord. “Ik heb niets geweigerd. Het enige wat ze gedaan hebben is mijn bloeddruk gemeten, maar verder niets. De agenten zijn gewoon aan het liegen. Ik zou graag weten of er camera’s zijn in het politiebureau die dit kunnen laten zien", aldus C.

De beklaagde beweerde ook dat hij al sinds 2017 geen drugs meer nam, met uitzondering van augustus 2018 waar hij zich een keer liet verleiden. Ook hier viel hij snel door de mand, want de politie had een proces-verbaal mee waarin hij twee weken geleden nog positief testte op cannabis. “Dit moet zes maanden blijven zitten zijn in mijn urine, een andere verklaring heb ik niet", klinkt het. Politierechter Peter D’hondt sprak dit echter tegen en zei dat het maximum negen weken blijft hangen. “Jij bent een unicum als het bij jou zo lang blijft zitten”, sloot D’hondt de zaak af.

De 25-jarige jongeman werd veroordeeld tot een geldboete van 2.400 euro, drie maanden rijverbod en alle examens. Bovendien moet hij daarna ook kunnen aantonen dat hij van de drugs af is of hij kruipt nooit meer achter het stuur.