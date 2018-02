Twintig assistentiewoningen in stadscentrum CM ZORGT VOOR GLOEDNIEUWE 'RESIDENTIE AUGUSTIJNEN' NELE DOOMS

06 februari 2018

02u35 0 Dendermonde Het stadscentrum van Dendermonde krijgt er twintig assisentiewoningen voor bejaarden bij. Daar zorgt CM Dendermonde voor met de gloednieuwe Residentie Augustijnen. Daarvoor worden de voormalige kantoren op de hoek van de Bogaerdstraat met Oude Vest momenteel gesloopt.

Een paar jaar geleden opende de Christelijke Mutualiteit (CM) Waas en Dender aan de Papiermolenstraat, vlakbij de Gedempte Dender, al de nieuwe Residentie Christiana. Daar bevinden zich sinds 2012 23 serviceflats.





Ook het dagverzorgingscentrum Het Passantenhuis kreeg er onderdak. Aansluitend aan die site bevinden zich de vergaderlokalen van CM en ernaast het kantoorgebouw van de mutualiteit. Het ambitieus project krijgt nu een uitbreiding. "Een groot deel van onze diensten zijn geherlokaliseerd", legt directeur Thuiszorg en Welzijn Kris Beeckman uit. "Die verhuis zorgde ervoor dat in ons kantoorgebouw heel veel plaats over was de jongste tijd. We lieten daarom de mogelijkheid onderzoeken om het gebouw aan te passen en een nieuwe invulling te geven met assisentiewoningen voor ouderen. Alleen bleek een verbouwing veel te duur uit te vallen."





Volledige nieuwbouw

CM koos er dan ook voor om voor een volledige nieuwbouw te gaan. Daarvoor wordt momenteel het kantoorgebouw, op de hoek van de Bogaertstraat met Oude Vest, volledig gesloopt.





"Meteen daarna zal de nieuwbouw opgetrokken worden", klinkt het. "Er komen twintig assistentiewoningen voor senioren. Die worden allemaal voorzien van een noodoproepsysteem, waarmee bewoners een noodoproep 24 op 24 uur onmiddellijk beantwoord zien via een spreekluistersysteem. In een noodsituatie komt crisiszorg binnen de dertig minuten ter plaatse."





Met de nieuwe assistentiewoningen komt CM tegemoet aan een groeiende vraag. Overal stijgt immers de nood aan serviceflats en wachtlijsten voor bestaande appartementen zijn vaak lang. Ook in Dendermonde. "CM Waas en Dender wil daarom ook haar steentje bijdragen tot extra woon- en zorgbehoeften van senioren", zegt Beeckman. "We zijn marktleider in de thuiszorg en CM wil zoveel mogelijk antwoord bieden op de toenemende vergrijzing van de bevolking. We bieden een hele reeks diensten en voorzieningen aan die ervoor zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Ook de bouw van assistentiewoningen past daarbij."





Te huur

De nieuwe flats worden te huur aangeboden. Ze bevatten één of twee slaapkamers. Er zijn ook heel wat gemeenschappelijke faciliteiten, zoals ontmoetingsruimtes, een fitnessruimte, wassalon, zonneterras, fietsenberging en parking. Het complex krijgt de naam 'Residentie Augustijnen' en zal worden beheerd door vzw IKOO. "Bedoeling is dat tegen september 2018 een modelflat klaar is die geïntereseerden kunnen bezichtigen", zegt Beckman. "Het nieuwe complex zal tegen april 2019 volledig in gebruik worden genomen . Op de site blijven ons vergadercentrum en jeugddienst ook functioneren."