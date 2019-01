Tweeduizend bezoekers minder voor zwembad Olympos Nele Dooms

09 januari 2019

Het zwembad Olympos van Dendermonde tekende het voorbije jaar dik tweeduizend bezoekers minder op dan het jaar voordien. De teller voor 2018 eindigde op 249.175 zwemmers. Om precies te zijn, zijn dat er 2.075 minder dan in 2017. Het zwembad Olympos wijdt die terugval aan de hinder die er momenteel is door de wegen- en rioleringswerken aan de Kalendijk. Een aannemer is al ettelijke weken bezig ter hoogte van de parking en toegangsweg tot het zwembad, zodat die afgesloten is. Er wordt een gescheiden riolering aangelegd, zodat het afvalwater van de buurt en het zwembad de Vondelbeek niet meer zal vervuilen. De toegangsweg naar Olympos moest normaal gezien tegen de kerstvakantie weer open zijn, maar de werken liepen vertraging op. Het einde van die eerste fase is nu stilaan wel in zicht, zodat het zwembad dan weer bereikbaarder wordt.