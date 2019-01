Tweede winterprik in een week tijd Geert De Rycke

30 januari 2019

11u24 0

De voorspeelde 10 a 15cm sneeuw bleef in de regio Dendermonde uit, er viel amper een tweetal cm. Daardoor verliep de ochtendspits zonder al te veel problemen. Voor de schoolgaande jeugd is dit uiteraard iets minder leuk want die keken al uit naar sneeuwbalgevechten, sneeuwpoppen maken enz. Maar ondanks de weinige sneeuw leverde onze rondrit toch enkele mooie beelden op.

