Tweede klimaatmars in Ros Beiaardstad op komst Nele Dooms

16 april 2019

16u53 3 Dendermonde Er komt een tweede Klimaatmars in Dendermonde. Dat hebben de vrijwilligers achter Klimaatactie Dendermonde zopas bekend gemaakt. “Op vrijdag 24 mei willen we in Dendermonde de klimaatcrisis weer op de agenda zetten”, klinkt het.

De eerste Dendermondse Klimaatmars dateert ondertussen al van 15 maart en bracht toen liefst vierduizend deelnemers op de been. Aan de vooravond van de verkiezingen, op vrijdag 24 mei, willen de organisatoren opnieuw een Klimaatmars in de Ros Beiaardstad. Er is dan opnieuw een massale internationale actie gepland.

“Het loopt mis met het klimaat en wetenschappers zijn het er over eens dat we nu in actie moeten komen. Maar onze beleidsmakers hebben geen concrete antwoorden om dit probleem, dat ons allemaal treft, op te lossen. Daarom komen al wekenlang jongeren en bewuste burgers massaal op straat. Ook in Dendermonde vragen we de inwoners om mee te doen”, klinkt het. “We willen geen bla bla, maar een duidelijk, ambitieus en bindend plan om de opwarming van de aarde te stoppen.”

De mars start opnieuw om 10 uur op de parking van de Gedempte Dender. Vandaar gaat het via de Grote Markt naar het station van Dendermonde. Daar sluiten de organisatoren af met toespraken. “Vanuit een burgerinitiatief en in samenwerking met de stad, Youth For Climate en de Dendermondse verenigingen en organisaties roepen we iedereen op om mee te komen betogen”, klinkt het. Info: www.klimaatactiedendermonde.be.