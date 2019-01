Tweede keer goede keer voor Bolleke Jr. Nele Dooms

13 januari 2019

12u16 0

Het zat al in het goud van zijn campagnekleuren verstopt, Bolleke Jr. heeft de Prinsenverkiezing van Baasrode carnaval gewonnen. Hij wist tijdens de verkiezingsavond in Hangar 43 in Baasrode het grootste deel van het publiek te overtuigen met zijn show en sleepte zo de meeste stemmen in de wacht. Zo werd het dan toch “tweede keer, goede keer” voor de 21-jarige Joran, alias Bolleken Jr. Vorig jaar waagde hij ook al eens zijn kans voor de titel, maar moest toen nipt de duimen leggen voor tegenkandidate Peggy. Deze keer versloeg hij tegenkandidaten Levi Van Damme en Karin Van Cleemput. “Ik liet me overtuigen om nog een keer de strijd aan te gaan”, zegt Bolleke Jr. “Ik ben er voluit voor gegaan en met succes. Dit is echt de kers op de taart van een fantastisch campagnejaar.” De Prinsenverkiezing in Baasrode was een schot in de roos. In Hangar 43 mocht de Orde van de Palingboer een massa volk verwelkomen. “Drie kandidaten die het tegen elkaar opnemen was al een fantastisch gebeuren en met zoveel aanwezigen bewijzen we dat carnaval in Baasrode echt leeft”, zegt Terry Van Riet van de Orde.