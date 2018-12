Tweede indoortoernooi Jong Sint-Gillis is groot succes Geert De Rycke

30 december 2018

Voetbalclub Jong Sint-Gillis organiseerde voor de tweede keer een indoortoernooi.

“Met de organisatie van ons indoortoernooi willen we een geslaagde eerste helft van het seizoen afsluiten”, klinkt het bij Jong Sint-Gillis. Het indoortoernooi was een groot succes. “Blijkbaar vullen we een gat in de markt want op amper twee weken tijd waren alle 51 beschikbare plaatsen ingevuld. Spijtig genoeg moesten we ook dit jaar een aantal clubs teleurstellen”, klinkt het bij de club.

“De meeste clubs organiseren een tornooi in het voorjaar of in de voorbereiding van het nieuwe seizoen, wij wilden graag een plaatsje claimen in de voetballoze periode rond Nieuwjaar”, zegt woordvoerder Bart Van Belle. SC Jong Sint-Gillis werd opgericht in het voorjaar van 2017 en heeft vandaag mee dan 200 spelers. Daarmee is de club intussen een vaste waarde in het Dendermondse sportlandschap.