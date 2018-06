Twee weken zware verkeershinder op N41 WERKEN AANLEG FIETSSNELWEG GAAN NIEUWE FASE IN KATRIJN DE BLESER

11 juni 2018

02u23 3 Dendermonde Vanaf vandaag, maandag, wordt het opnieuw aanschuiven op de N41 en in de zijstraten ervan. De werken voor de aanleg van de fietssnelweg langs de gewestweg gaan een nieuwe fase in. De komende weken is er beurtelings verkeer op de N41.

Maandag start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met asfaltwerken aan de kruispunten van de N41 met Hooirt, de Noordstraat en de Broekstraat.





"Het verkeer op de N41 zal er beurtelings over één rijstrook moeten in de omgeving van die kruispunten en er geldt een snelheidsbeperking van vijftig kilometer per uur", zegt Irene Van der Craats van AWV. Die werken starten vandaag en duren nog tot 18 juni. Deze week wordt er ook gewerkt op de Dendermondsesteenweg ter hoogte van de verbinding naar de N41, aan Keukens Van Moerzeke en ook aan de ingang van het industrieterrein Zwaarveld wordt er gewerkt. "Beide zijstraten van de N41 worden volledig afgesloten. Dat zijn wegen die dagelijks heel wat verkeer te slikken krijgen. Er wordt een omleiding voorzien via de Denstraat en de Hamsesteenweg."





De verkeershinder zal dan ook enorm groot zijn. Er wordt aangeraden om zoveel mogelijk de N41 te vermijden, zeker voor het doorgaand verkeer tussen Dendermonde en Sint-Niklaas. "Er wordt onder andere nieuwe asfaltverharding aangelegd en er worden detectielussen in het wegdek aan de kruispunten met de Noordstraat en het Zwaarveld ingeslepen." Doorgaand verkeer dat van Sint-Niklaas naar Dendermonde moet, neemt best de E17 richting Gent en de afrit in Waasmunster om dan via de N446 naar Dendermonde te rijden. Het verkeer van Dendermonde naar Sint-Niklaas rijdt best via de N446 naar de E17 richting Antwerpen om dan de afrit Sint-Niklaas te nemen. Op de N446 wordt daarmee ook filerijden verwacht omdat de weg heel wat extra verkeer zal moeten slikken.





Op 18 juni worden de zijstraten voor de ochtendspits opnieuw opengesteld voor het verkeer. Enkel het kruispunt van het Zwaarveld met de N41 blijft nog afgesloten tot 22 juni. Daar worden nog asfalteringswerken uitgevoerd.





Afhankelijk van weer

Tijdens het weekend van 23 en 24 juni wordt de N41 tussen het kruispunt met de Denstraat en het kruispunt met de Neerstraat volledig onderbroken voor asfaltwerken aan het wegdek op de N41. "Alle tussenliggende zijstraten worden dan afgesloten voor alle verkeer met de N41." Het gaat om de Dendermondsesteenweg en het Zwaarveld. "Wie in een van de zijstraten moet zijn, kan de lokale omleidingen volgen. Deze werken zijn gepland maar ze zijn wel sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Ze kunnen immers enkel uitgevoerd worden bij goed weer."





Alle werken moeten klaar zijn op maandag 25 juni, nog voor de ochtendspits.





De werken kaderen in de aanleg van een fietssnelweg, gescheiden van de rijbaan van de N41 vanuit Elversele, over Hamme tot in Grembergen.