Twee voertuigen botsen frontaal in Bakkerstraat Koen Baten

06 maart 2019

16u39 0

In de Bakkerstraat in Grembergen gebeurde woensdagnamiddag een ongeval tussen twee voertuigen. Het kwam tot een frontale aanrijding tussen beide voertuigen. Vermoedelijk omdat een van de bestuurders geen voorrang gaf bij het wisselend parkeren. De schade aan beide voertuigen was groot en ze moesten getakeld worden. Door het ongeval was de straat een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. Bij het ongeval vielen geen gewonden.