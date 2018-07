Twee tuinhuizen en rij sparrenbomen vernield door brand 05 juli 2018

02u38 0

Op de Oude Baan in Oudegem zijn twee tuinhuizen vernield door een zware brand die rond 16.15 uur uitbrak.





Het vuur ontstond vermoedelijk in een materiaalhok van een oudere bewoner en zorgde meteen voor twee kleine ontploffingen, vermoedelijk door gasflessen die in het hok waren opgeslagen. De vlammen sloegen vrij snel naar buiten en door de droogte sloeg het vuur ook snel over op een rij sparrenbomen van de buren. De vlammen kregen hierdoor vrij spel en hebben ook het tuinhuis van die woning in lichterlaaie gezet. Op het dak lagen ook 18 zonnepanelen, waarvan een groot deel volledig verwoest is. De eigenaars waren op dat moment niet thuis, enkel de zoon was aanwezig, maar hij kon tijdig de woning verlaten. "We waren eigenlijk op weg richting huis. Plots kregen we telefoon dat het bij ons aan het branden was en hebben we ons zo snel als het kon naar huis begeven. We waren toch wel in paniek en hoopten alleen dat de schade meeviel", aldus de bewoners. Zowel de brandweer van Dendermonde als die van Lebbeke kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. "Uiteindelijk zijn ze erin geslaagd om beide woningen te vrijwaren en de schade te beperken tot de twee tuinhuizen. Wat het vuur veroorzaakt heeft, is op dit moment nog niet duidelijk", verklaarde burgemeester Piet Buyse. Tijdens de brand werden uit voorzorg de buurtbewoners geëvacueerd en achter een perimeter geplaatst.





Bij de brand raakte niemand gewond. Enkele weken geleden brandde er ook al een woning volledig uit in de Oude Baan. (KBD)