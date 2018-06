Twee trucks negeren tonnageverbod 22 juni 2018

De politie van Dendermonde heeft bij een controle op het zwaar vervoer op de Heirbaan in Sint-Gillis-Dendermonde twee overtredingen vastgesteld. De chauffeurs negeerden een tonnageverbod en moesten meteen 174 euro boete betalen. De andere acht truckers waren wel in orde. Er werd ook nog een proces-verbaal opgesteld omdat een lading niet goed verzekerd was. Tot slot werd nog een pv opgemaakt voor het niet kunnen tonen van boorddocumenten en een pv voor het rijden zonder vervoersvergunning. (KBD)