Twee straatracers geflitst 06 februari 2018

02u37 0

De politie van Dendermonde heeft op zondagavond twee racers betrapt op de Zogsebaan in Grembergen. De agenten waren bezig met een snelheidscontrole toen twee voertuigen met hoge snelheid de camera passeerden. Beide voertuigen werden geflitst aan een snelheid van 136 kilometer per uur en 161 kilometer per uur. De toegelaten snelheid is daar 70 kilometer per uur. De twee bestuurders zullen zich later nog mogen verantwoorden in de politierechtbank in Dendermonde. (KBD)