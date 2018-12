Twee rijbewijzen ingetrokken voor 15 dagen na alcoholcontroles Koen Baten

24 december 2018

De politie van Dendermonde heeft afgelopen weekend een verkeersactie georganiseerd op verschillende locaties. Er werd gecontroleerd in Baasrode, Schoonaarde, Grembergen en Sint-Gillis-bij-Dendermonde. In totaa werden 505 bestuurders onderworpen aan een alcohol- en drugstest. Van alle bestuurders was 99,4 procent in orde.

De politie trok wel twee rijbewijzen in voor 15 dagen, een voor rijden onder invloed van alcohol en een voor drugs. Een derde bestuurder moest ook zijn rijbewijs afgeven voor 6 uur na een positieve ademtest. Alle dossiers werden overgemaakt aan het parket.