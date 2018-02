Twee nieuwe producenten bij buurderij Dendermonde 16 februari 2018

02u51 0 Dendermonde De buurderij 'Boeren en buren' had er gisteren twee nieuwe producenten bij op hun bijeenkomst.

Liesbeth De Keersmaecker en Ward Saerens kwamen er voor de eerste keer hun producten voorstellen. Liesbeth brouwde haar eigen Verhaeren bier, naar een bekende dichter uit Sint-Amands, waar ze vandaan komt. "We brouwen ons bier volgens een aloud proces, ik wou immers niet zomaar een standaard nieuw biertje maken", vertelt Liesbeth. "Het eerste bier is een amberbier, al ben ik ook al bezig met het proces om een blond bier te brouwen."





Ook Ward staat er voor de eerste maal en maakte producten op basis van koolzaad. "Negen jaar geleden stopte ik met witloof en stapte ik over op koolzaad, waar je heel veel mee kan doen", klinkt het. Oprichtster Nora Lorré klonk alvast tevreden dat de buurderij zoveel mensen bij elkaar brengt.





