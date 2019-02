Twee lichtgewonden en een zwaargewonde bij frontale aanrijding nadat bestuurder van rijbaan afwijkt Koen Baten

25 februari 2019

19u10 0 Dendermonde Bij een frontale aanrijding op De Steenweg naar Wetteren zijn drie personen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 17.45 uur. Een bestuurder van een blauwe personenwagen reed in de richting van Wichelen toen hij plots de controle verloor over zijn stuur. Hij reed een paaltje van een verkeerseiland af en botste daarna frontaal tegen een jeep.

Hoe het komt dat de bestuurder plots van zijn rijbaan afweek en op het verkeerseiland botste is niet duidelijk. De ravage na het ongeval was gigantisch groot. In de jeep zat een vader met zijn kinderen. De vader en een van zijn kinderen liepen lichte verwondingen op en werden naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De bestuurder van het andere voertuig was er erger aan toe. Hij geraakte niet meer eigenhandig uit zijn voertuig en de brandweer moest hem bevrijden. Het slachtoffer kon snel uit de wagen gehaald worden en werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.

Door de zware klap is de Steenweg naar Wetteren op dit moment volledig afgesloten voor het verkeer. Beide voertuigen moeten getakeld worden, wat nog enige tijd in beslag zal nemen.