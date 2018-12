Twee jaar voorwaardelijk voor brandstichter ‘t Barakske Nele Dooms

03 december 2018

15u21 0 Dendermonde Shawn B. (23) uit Dendermonde is door de Dendermondse rechter veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel. De jongeman stichtte in oktober brand in frituur ’t Barakske aan het stationsplein in Dendermonde.

B. was stomdronken in de nacht van 4 oktober. Eerder had hij op café gezeten, daarna zakte hij af naar het stationsplein. Daar gooide de jongeman een stoel door het raam van frituur ’t Barakske, drong binnen in het pand en haalde heel de inboedel overhoop. Uiteindelijk stichtte hij ook brand. De politie kreeg de dader vrij snel na de feiten te pakken. Aanvankelijk werd nog een tweede jongeman mee opgepakt, maar die bleek toch niets met de brand te maken te hebben.

B. zelf bekende tijdens zijn proces dat hij in de frituur het kot op stelten had gezet. Hij rookte naar eigen zeggen in die periode ook veel cannabis. Zijn advocaat wees de rechter wel op het amateurisme van zijn cliënt. “De manier waarop hij binnen drong in de frituur kan alleen stomdronken mensen toegeschreven worden”, klonk het. “B. schaamt zich enorm.”

B. is geen onbekende voor het gerecht. Zijn strafblad telt al twee veroordelingen wegens weerspannigheid. Door hem een straf met uitstel op te geven, kon de rechter hem voorwaarden opleggen. Zo moet B. werken aan zijn agressieprobleem en overmatig drugs- en alcoholgebruik.