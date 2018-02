Twee gps-modules gestolen uit wagen 09 februari 2018

De politie van Dendermonde heeft gisterenochtend opnieuw twee inbraken vastgesteld in voertuigen. De daders waren uit op de vaste gps-module. Bij een wagen werd ook het gehele dashboard gestolen. De eerste inbraak werd vastgesteld rond 6.30 uur in de Haagstraat in Dendermonde. Ruim een half uur later werd ook een inbraak vastgesteld in de Smisstraat. Daar werd een achterruit stuk geslagen. Eind januari werden ook al een drietal inbraken vastgesteld in voertuigen en verdween dezelfde buit. Het is niet bekend of het om dezelfde daders gaat. (KBD)