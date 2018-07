Twee gedetineerden weigeren terug te gaan naar cel omdat het te warm is Koen Baten

29 juli 2018

In de gevangenis van Dendermonde weigerden gisteren twee gedetineerden na de ochtendwandeling om terug te gaan naar hun cel. De reden van hun weigering was het warme weer en ze vroegen om langer buiten te mogen blijven. "Het ging hier om een geïsoleerd geval waarbij enkel deze twee personen weigerden. De rest ging gewoon naar binnen en het regime kon ook gewoon verder gaan", zegt Kathleen Van De Vijver van het gevangeniswezen. Rond 15.00 uur slaagde de gevangenis er in om ze terug naar de cel te krijgen. "Samen met de directie en een bijzonder bijstandsteam van de politie hebben we de gedetineerden naar binnen gekregen", klinkt het. Beide gedetineerden werden na hun weigering opgesloten in de strafcel. Ze moesten niet overgeplaatst worden. Bij de opstand in de gevangenis werd er geen enkele vorm van geweld gebruikt.