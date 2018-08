Twee dagen ontspanning in café 'Den Hert' Koen Baten

16 augustus 2018

Op 25 en 26 augustus kan je voor twee dagen ontspanning en plezier terecht in café 'Den Hert' op Franz Courtensstraat in Dendermonde. Tijdens het kermisweekend organiseren ze voor de eerste keer hun 'Hert Quiz'. Er is plaats voor 15 ploegen van vier personen. "Inschrijven kan ter plaatse en kost 25 euro per ploeg. De quiz start op 25 augustus om 20.00 uur en omvat vragen over Dendermonde maar ook algemene kennis", zegt Bart Jacobs. Een dag later staan er opnieuw een leuke activiteit op het programma. "Dan organiseren we voor de zesde keer ons meezingfeest en vrije podium. Iedereen die wil meezingen of zelf zingen is meer dan welkom", klinkt het. Het meezingfeest begint om 14.30 uur. Aansluitend is er om 17.30 uur een barbecue, de opbrengst is ten voordele van de pronostiekclub 'Den Hert'.