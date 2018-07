Twee bestuurders positief tijdens alcoholcontrole Koen Baten

31 juli 2018

11u42 1

De politie van Dendermonde heeft tijdens een alcoholcontrole in het kader van de ZomerBOB twee bestuurders onder invloed betrapt. De controle vond plaats in Schoonaarde ter hoogte van de kerk. In totaal werden er 99 bestuurders gecontroleerd. Naast de positieve alcoholtesten schreef de politie ook nog drie processen verbaal uit voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, en een proces verbaal voor het niet hebben van een correct kinderzitje.