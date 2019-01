Twee bestuurders positief op drugs tijdens controles Koen Baten

21 januari 2019

20u23 0

De politie van Dendermonde heeft zondag een grote controle gehouden op alcohol en drugs in het verkeer. Er werd gecontroleerd te Schoonaarde, Grembergen, Sint-Gillis-Dendermonde en Baasrode. In totaal werden 482 bestuurders onderworpen aan een alcohol of drugstest.

Vijf personen legden tijdens de controles een positieve alcoholtest af. Twee chauffeurs mochten hun rijbewijs voor drie uur inleveren en een boete van 179 euro betalen. De drie overige kregen een rijverbod van zes uur en hun pv werd overgemaakt aan het parket. Twee bestuurders testten ook positief op drugs. Hun rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken.

De politie kon ook nog enkele andere inbreuken vaststellen. Drie personen waren niet in orde met de wetgeving op rijbewijzen. Vier bestuurders droegen geen gordel, waarvan een kinderzitje dat niet in orde was. Twee chauffeurs hadden problemen met de verzekering, nog twee andere hadden problemen met de inschrijving van hun voertuig. Een voertuig was niet gekeurd.

Bij de controle werd ook gebruik gemaakt van een drugshond. Drie personen werden betrapt op drugs. Die werden in beslag genomen en het dossier werd overgemaakt aan het parket.