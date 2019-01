Twee bestuurders onder invloed van drugs, twee bestuurders blazen alarm Dendermondse politie beleeft veilig ‘weekend zonder alcohol’ achter het stuur Koen Baten

13 januari 2019

10u35

De politie van Dendermonde heeft zaterdagavond op verschillende locaties een grote controle gehouden op het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer. De actie kaderde in het weekend zonder alcohol en ging door van 18.00 uur tot middernacht. “In totaal werkte 14 man mee aan de actie, wat een groot dispositief is", zegt korpschef Patrick Feys.

De eerste controlepost werd opgesteld aan de Ooibrug in Appels. Daarna werd er ook nog gecontroleerd op de Martelarenlaan, Mechelsesteenweg, en de brug van Sint-Gillis-Dendermonde. In totaal werden er 944 testen afgenomen. Twee bestuurders werden door de politie betrapt onder invloed van drugs en kregen een proces-verbaal. Twee andere chauffeurs bliezen alarm en kregen een onmiddellijke inning. De politie kan goede cijfers voor de winter voorleggen. “Wij blijven status quo in vergelijking met vorig jaar. We merken dat de bestuurders beseffen dat drinken en rijden niet samen gaan. De tendens van jongeren die drugs gebruiken en achter het stuur kruipen merken we hier ook op, maar wij zetten er sterk op in met ons politiekorps", besluit Feys.

Naast de drugs en de alcohol in het verkeer werden ook nog enkele andere overtredingen vastgesteld. Vier fietsers kregen een onmiddellijke inning voor het niet hebben van fietsverlichting. Er werden ook drie pv’s opgesteld in verband met problemen met de keuring.

Een bestuurder kreeg een onmiddellijke inning omdat hij zonder verlichting reed. Er werden ook onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de gordel, geen kinderbeveiligingssysteem en het overschrijden van een volle witte lijn. Verder schreef de politie ook nog een proces-verbaal uit voor het niet kunnen tonen van een verzekeringsattest. Een bestuurder kreeg een proces-verbaal voor het niet aanpassen van zijn snelheid. Tot slot werden er ook nog twee waarschuwingen uitgeschreven voor defecte verlichting aan de wagen en een nummerplaat.