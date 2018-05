Twee auto's botsen op elkaar 12 mei 2018

Twee auto's zijn woensdagavond rond 17 uur op elkaar gebotst op de Mechelsesteenweg in Dendermonde ter hoogte van de Matrassenkoning. Een Volkswagen kwam er uit de Korte Dijkstraat gereden en wou de steenweg oversteken richting Dendermonde. Hij merkte een aanrijdende jeep te laat op en werd in de flank gegrepen. Er vielen geen gewonden. Het ongeval leverde midden in de spits heel wat verkeerschaos in Dendermonde. (KBD)