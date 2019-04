Twaalf Moernaut Tigers 1.000 kilometer op fiets voor Kom Op Tegen Kanker: “Want we kennen allemaal iemand die tegen de vreselijke ziekte vocht” Nele Dooms

19 april 2019

09u43 7 Dendermonde Twaalf vrienden uit Dendermonde en Lebbeke vormen de Moernaut Tigers en kruipen op de fiets voor Kom op Tegen Kanker. Reden? Allemaal kennen ze iemand die tegen de vreselijke zicht vocht. Een recordbedrag voor de strijd tegen kanker is alvast binnen.

Zelf kozen ze de naam “Moernaut”, naar hun sponsor. Hun vrouwen kozen voor de naam "Tigers”. En ondertussen rijden de twaalf sportieve vrienden al enkele jaren samen op de fiets. “Vijf jaar geleden is het allemaal begonnen”, vertelt Geert De Vlieger, gewezen doelman van de Rode Duivels die deel uitmaakt van de groep. “Rikkert De Bruycker werd toen veertig jaar en daarom besloten we met de vrienden de Mont Ventoux met de fiets te bedwingen. De trainingen daarvoor deden ons de fietsmicrobe te pakken te krijgen en ze heeft ons niet meer los gelaten. De voorbije jaren passeerden dan ook al heel wat fietstrips de revue.”

Het was op een zonnig terras tijdens een fietsuitstap in Mallorca, op een avond na een zware fietstocht, dat het idee voor een deelname aan de 1000 km tegen kanker ontstond. “Bij een frisse pint mijmerden we over de schoonheid van het leven”, vertelt Rikkert. “Maar al gauw werd duidelijk dat er ook minder schone kanten zijn. En dat iedere Tiger in zijn familie of vriendenkring wel minstens één iemand kende die tegen de vreselijke ziekte kanker gevochten had en verschillende de strijd hadden verloren. We werden er eigenlijk stil van. Tot één van ons voorstelde om eens te fietsen tegen die rotziekte. Meteen was iedereen enthousiast om plannen te smeden voor een deelname aan de 1000 km tegen kanker.”

Fietskilometers om de lange tocht aan te kunnen, hebben de Moernaut Tigers genoeg in de benen en trainingen liepen de voorbije maanden volop, maar er moest ook genoeg geld ingezameld worden om te kunnen meedoen. Deelnemen aan de 1000 km voor Kom Op Tegen Kanker kost immers 5.000 euro per ploeg aan inschrijvingsgeld. Dat geld gaat onder andere naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker. “Omdat we met vier ploegen rijden, moesten we dus in totaal 20.000 euro inzamelen”, zegt De Vlieger. “Het budget voor onze volgende fietsreis stonden we zelf volledig af aan de ‘sponsorpot’. Vervolgens gingen we op zoek naar nog meer schenkers. Het was hartverwarmend te merken dat Kom op tegen Kanker blijkbaar veel mensen beroert. Op enkele weken voor deelname hebben we zo al meer dan 23.000 euro.”

De Moernaut Tigers kunnen dus starten in het weekend van 30 mei tot 2 juni. Bovendien verzekeren ze ook al een tweede deelname volgend jaar. De 3.000 euro die ze nu over, wordt daarvoor al opzij gezet. “We zijn zo blij met de financiële inspanningen die sympathisanten leveren, dat wij met plezier de rest van de inspanningen op de fiets met onze benen waar maken”, zegt De Bruycker. “Zelfs onze gloednieuwe shirts, in wit als kleur van hoop, liggen al klaar.”

Wie de Moernaut Tigers wil volgen of steunen, kan terecht op www.111km.be/team.moernaut-tigers.